Incendio nella notte all’interno di un’abitazione: morti genitori e figlio

Una volta essere intervenuti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno ritrovato i tre corpi senza vita

A Sottomarina di Chioggia (Venezia), tre persone hanno perso la vita a seguito di un terribile incendio scoppiato in casa propria. L’episodio è avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 marzo e a perdere la vita è stata l’intera famiglia: padre, madre e il figlio di 27 anni.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Secondo quanto emerso, i tre – che dormivano nel piano superiore dell’abitazione – sarebbero morti a causa del fumo provocato dall’incendio (e divampato per cause ancora in fase di accertamento). Al momento, la casa è in stato di sequestro per poter consentire agli inquirenti di svolgere le indagini e accertare le cause dell’incendio.

Chioggia, incendio in abitazione privata: morti genitori e figlio

A causa di un incendio divampato all’interno della propria casa, tre persone di Sottomarina di Chioggia (Venezia) hanno perso la vita. Si tratta dell’intero nucleo familiare che, mentre dormiva nel piano superiore dell’abitazione, sarebbe stato colpito dal fumo causato dalle fiamme al piano inferiore. A perdere la vita sono stati padre, madre e il figlio della coppia, un ragazzo di 27 anni.

Incendio a Chioggia: la segnalazione e l’intervento dei Vigili del Fuoco

Come emerso nelle ore successive all’incendio, le fiamme sarebbero state viste e segnalate da alcuni passanti. Intervenuti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme e ritrovato i corpi senza vita delle tre persone. Sono in corso ulteriori indagini per capire le cause che hanno scatenato l’incendio avvenuto nella notte a Sottomarina di Chioggia.