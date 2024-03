Barcellona Pozzo di Gotto, a fuoco tre auto di fronte alla stazione: sul posto i Vigili del fuoco

In questo momento il forte vento rende difficili le operazioni di spegnimento

Tre autovetture sono state interessate da un incendio di fronte alla stazione ferroviaria di Barcellona Pozzo di Gotto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Milazzo. le cause del rogo sono in fase di accertamento, ma una delle poche certezze che si hanno al momento è che il forte vento che in queste ore sta interessando tutta la provincia di Messina abbia contribuito alla diffusione del rogo.

Incendio a Barcellona, il forte vento ostacola le operazioni

In questo momento gli addetti ai lavori stanno lavorando per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, ma le forti raffiche di scirocco continuano a ostacolare le operazioni.

