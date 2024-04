Palazzolo Acreide: ubriaco aggredisce barista che gli rifiuta alcolici, arrestato

Con l'accusa di minaccia, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale i carabinieri hanno arrestato a Palazzolo Acreide un 30enne.

Con l’accusa di minaccia, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale i carabinieri hanno arrestato a Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, un 30enne. I militari sono intervenuti in un bar del centro dove l’uomo poco prima avrebbe aggredito il barista, ‘colpevole’ di essersi rifiutato di somministrargli alcolici perché già in evidente stato di ubriachezza. Durante l’intervento, il 30enne si è scagliato anche contro i carabinieri per opporsi all’identificazione, ma è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, posto ai domiciliari.