Palermo, 21enne si risveglia dal coma dopo incidente

Un giovane si è risvegliato dal coma a distanza di 15 giorni da un incidente stradale avvenuto a Capaci. Si tratta di un 21enne che si trovava nel ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Villa Sofia. Il ragazzo ha chiesto immediatamente dei genitori esprimendo il desiderio di sentire la loro voce.

La dinamica del terribile sinistro

Nello specifico il giovane è rimasto vittima di un frontale giovedì 29 giugno verificatosi sulla Strada Statale 113 in direzione Carini. Il 21enne stava facendo un giro in moto con alcuni amici quando è andato in scena l’incidente che ha visto coinvolti 2 giovani in moto e una macchina. Le condizioni del 21enne erano subito apparse molto gravi ma per la gioia di amici e parenti si è risvegliato dal coma.