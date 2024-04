Prodigio a Palermo: 3 donne partoriscono all’Ismett grazie a macchina cuore-polmone

Tre donne in condizioni di salute delicate sono riuscite a dare alla luce i propri figli grazie ad uno speciale macchinario all'Ismett

Tre bambini di nome Ariel, Giuseppe e Giorgia sono stati partoriti all’Ismett-Upmc di Palermo da tre donne nelle ultime tre settimane grazie alla collaborazione con i ginecologi dell’Arnas Civico e alla necessità dell’utilizzo di una macchina cuore-polmone. Tre casi che si sono susseguiti nel giro di pochi giorni. Le pazienti erano già seguite per patologie pregresse dal team di cardiolgia – e in un caso da quello di Pneumologia – di Ismett. Affette da cardiopatia ipertrofica (una disfunzione aortica e cardiopatie associate ad ipertensione polmonare) che per motivi differenti rappresentavano un rischio sia per la mamma che per il nascituro.

Senza macchinario le donne non avrebbero potuto partorire

A causa delle loro condizioni di salute le tre donne non avrebbero potuto portare a termine la loro gravidanza senza il circuito di collaborazione avviato da tempo fra Ismett e i reparti di ginecologia e neonatologia di Arnas Civico. Il parto – un cesareo programmato – è avvenuto all’Ismett e tutte e tre le pazienti hanno partorito in stand by Ecmo, ovvero grazie all’utilizzo veno-arterioso, una macchina cuore-polmone che consente di ossigenare il sangue, rimuovere l’anidride carbonica e fungere da pompa cardiaca in sostituzione del cuore. La complessa procedura ha visto coinvolti sei team di specialisti: gli anestesisti, il team di cardiologi, cardiochirurghi, pneumologi di Ismett, ostetrici e neonatologi dell’Arnas Civico.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI