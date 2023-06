Palermo, addio allo storico bomber rosanero Tanino Troja

Il Palermo piange la scomparsa di Tanino Troja, indimenticabile bomber rosanero a cavallo degli anni 60 e 70

Lutto nel mondo rosanero.

Il Palermo piange la scomparsa di Tanino Troja, storico bomber della squadra del capoluogo autore di 21 reti in 133 presenze in Serie A e 36 in 119 gettoni in B.

Il leggendario attaccante è spirato oggi a 78 anni in ospedale dove si trovava ricoverato per complicazioni legate a setticemia, diabete e problemi cardiaci.

La carriera di Tanino Troja

Nato a Palermo il 20 luglio 1944 in carriera ha collezionato complessivamente 133 presenze e 21 reti in Serie A e 119 gettoni e 36 gol in Serie B. Dopo gli esordi nella Faldese, squadra palermitana alla falde del Monte Pellegrino, arriva il passaggio al Paternò in Serie D.

Poi nel 1964, all’età di 20 anni, l’approdo al Palermo per 80 milioni di lire, nella squadra della sua città e l’inizio della leggenda.

Tra la doppietta siglata al Trani e il gol in tuffo di testa nel 1969-70 contro il Cagliari di Gigi Riva, fino ad arrivare alla rete siglata al portiere pallone d’oro Lev Yachin nell’amichevole contro la Dinamo Mosca disputata alla “Favorita, Troja ha scritto pagine indimenticabili di storia rosanero.

La parentesi al Catania

Oltre al Palermo, l’ex centravanti ha vestito le maglie di Brescia, Napoli, Bari ed anche del Catania.

In rossazzurro una parentesi tribolata in Serie B nel 1976-1977, caratterizzate dalle polemiche per il suo passaggio alle falde dell’Etna.

Nei due derby contro il suo Palermo, all’andata Troja si fece sostituire mentre al ritorno decise di non scendere in campo.

Nel 2021 la scomparsa del figlio Salvatore

Difficili e tragici sono stati gli ultimi anni di vita dell’ex campione palermitano.

Nel 2021, infatti, la famiglia Troja dovette affrontare il terribile lutto della scomparsa del figlio Salvatore, morto a soli 30 anni a causa di una brutta malattia.