Palermo, un altro sabato di tensione davanti alla discoteca Country: interviene la polizia

Soltanto un mese fa una rissa scoppiata fuori dal locale finì con un accoltellamento

Notti calde, come spesso accade ultimamente, al Country di Palermo. La scorsa notte, nella frequentata discoteca palermitana di viale dell’Olimpo, a creare scompiglio sono stati circa una cinquantina di giovani. La pretesa di entrare, nonostante i buttafuori avessero detto loro che il locale, già pieno, non poteva più contenere clienti in base alle autorizzazioni, li ha mandati in escandescenze. Gli attimi di tensione vissuti hanno consigliato al personale di avvertire le forze dell’ordine. Una volta giunta sul posto, la polizia ha riportato la calma allontanando i più esagitati.

Gravi precedenti

Per la cronaca, fu nell’ottobre del 2022 che le cose, al Country, andarono decisamente peggio, allorchè la pretesa di un gruppetto di giovani di entrare senza pagare, sfociata in una rissa, causò il grave ferimento a un occhio di un buttafuori. Peggio ancora soltanto un mese fa, quando fuori dalla discoteca c’è stata una rissa finita con un accoltellamento.