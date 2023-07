Palermo, assessore Cannella: “399° Festino primo libero da morsa pandemia”

"Il 399esimo Festino di Santa Rosalia è anche la prima edizione realmente 'libera' dall’angosciosa morsa della pandemia da Covid-19".

“Il 399esimo Festino di Santa Rosalia non è soltanto l’anticipazione del quarto centenario del ritrovamento delle spoglie mortali della patrona di Palermo, ma è anche la prima edizione realmente ‘libera’ dall’angosciosa morsa della pandemia da Covid-19. Per la realizzazione di questo evento si è fatto ricorso alla consueta e ormai collaudata metodologia del coinvolgimento e della partecipazione attiva di istituzioni, associazioni e realtà economiche cittadine. Il tutto per realizzare una serie di eventi a corollario della serata del 14 e della giornata del 15, che incuriosiscano palermitani e turisti e, allo stesso tempo, li introducano e li guidino all’interno del culto della Santuzza”. Lo ha detto l’assessore alla Cultura del Comune di Palermo, Giampiero Cannella, durante la conferenza stampa di presentazione del calendario degli eventi in occasione dei festeggiamenti per il 399esimo Festino in onore di Santa Rosalia, patrona della città.

Intesa con Poste Italiane

“Tra le altre cose è stata avviata una collaborazione con Poste Italiane che ha realizzato un’apposita cartolina con relativo annullo postale per celebrare la ricorrenza – ha spiegato l’assessore -. Quest’anno il tema del Festino sarà ‘il Sogno’ di Girolama La Gattuta, la visione onirica di Santa Rosalia che rivela alla popolana di Ciminna l’ubicazione dei suoi resti mortali. La professionalità e la creatività di Gaspare Simeti, Fabrizio Lupo e Filippo Sapienza ha tradotto la narrazione storica in una suggestiva sceneggiatura che sarà la trama lungo la quale si svilupperà il corteo storico di quest’anno. La sinergia tra gli studenti dell’Accademia di Belle Arti e la Missione Speranza e Carità, invece, ha prodotto un carro nuovo nella struttura e nella concezione. Il culto di Santa Rosalia per Palermo ha moltissime sfaccettature e declinazioni, religiose, antropologiche, etnografiche, tutti aspetti ancora da esplorare a fondo e da valorizzare in vista del 400esimo Festino” ha concluso Cannella.