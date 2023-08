Palermo, aumentano i controlli nelle zone della movida

Le operazioni straordinarie di controllo del territorio da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Palermo continuano

Le operazioni straordinarie di controllo del territorio da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Palermo continuano, con l’obiettivo di effettuare verifiche di natura sanitaria e amministrativa, nonché di prevenire e reprimere reati legati al fenomeno della cosiddetta “malamovida”.

Nella scorsa notte, i militari della Compagnia di Piazza Verdi, in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro, la Polizia Municipale e l’Asp, hanno condotto un’ispezione ordinaria volta a verificare la regolare occupazione dei lavoratori e a individuare eventuali carenze in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.

Durante l’ispezione, sono state sanzionate amministrativamente tre attività di ristorazione/pizzeria, poiché sono state rilevate gravi violazioni delle normative sulla sicurezza e la presenza di lavoratori non regolarmente dichiarati.

Per due di queste attività è stata applicata la sospensione imprenditoriale a seguito dei controlli, mentre nel complesso sono state emesse sanzioni amministrative per un totale di 12.000 euro e ammende per 45.000 euro.