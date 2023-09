Palermo, auto polizia si scontra con un altro veicolo e si ribalta: tre feriti

L’incidente è avvenuto all’incrocio tra corso Tukory e via Maqueda, nei pressi della stazione centrale. Da chiarire la dinamica

Momenti di paura nella tarda serata di ieri (19 settembre) a Palermo. Per cause ancora da chiarire, un’auto della polizia, dopo un incidente stradale con un altro veicolo, si è ribaltata all’incrocio tra corso Tukory e via Maqueda, nei pressi della stazione centrale.

Violento impatto

Nel violento impatto tra le due auto, una delle quali è finita poco distante una vetrina di un negozio di abbigliamento, sono rimaste ferite tre persone, trasportate in ospedale dai sanitari del 118. “Questa sera a Palermo poteva finire peggio molto peggio ai ragazzi della volante. Ma Dio, e sant’Antonino ci hanno messo la mano. Rispetto ed educazione per chi indossa una divisa. E rischia la vita ogni giorno per gli altri”, scrive in un post sulla sua pagina Facebook Igor Gelarda con le foto dell’incidente.

foto pagina Facebook Igor Gelarda