Palermo, blitz dei carabinieri nel mercato abusivo di uccelli a Ballarò

Sarebbero stati denunciati alcuni bracconieri, mentre almeno una ventina di esemplari di avifauna protetta sono stati oggetto di sequestro.

Ancora un sequestro nell’ambito della fauna protetta a Palermo. Nella zona di Ballarò, infatti, i carabinieri forestali del nucleo Cites del Centro anticrimine Natura sono intervenuti in un mercato abusivo tra via Giovanni Mira e via Nino Martoglio.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Secondo quanto emerso, sarebbero stati denunciati alcuni bracconieri, mentre almeno una ventina di esemplari di avifauna protetta sono stati oggetto di sequestro.

Palermo, blitz dei carabinieri nel mercato abusivo di Ballarò

“Il luogo è notoria sede di un mercato abusivo dove viene incredibilmente venduta in pubblica via avifauna particolarmente protetta dalla legge” – spiega una nota. “Stante quanto è stato possibile notare dai volontari del Gruppo Adorno, sarebbero stati denunciati alcuni bracconieri. Inoltre, almeno una ventina di esemplari di avifauna protetta sono stati oggetto di sequestro, Tra questi anche i rari, per la Sicilia. Si tratta di lucherini, un piccolo passeriforme finito nelle reti dei bracconieri assieme al più smerciato cardellino, anch’esso protetto dalla legge”.