Palermo, bonus 1000 euro per dipendenti Ismett: “Bene l’azienda”

Un bonus da mille euro per i dipendenti dell’Ismett da utilizzare per bonus e rimborsi di vario tipo. È la piattaforma presentata dall’amministrazione ai sindacati che trova il favore della Fials. Il sindacato ha apprezzato e rivolge un plauso alla piattaforma che definisce “all’avanguardia” e che consentirà agli operatori sanitari di collegarsi e sfruttare i benefit come buoni carburante o rimborsi a vario titolo. “Per la Fials – spiega il commissario del sindacato a Palermo, Giuseppe Forte – questo momento di confronto all’Ismett rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita della nostra organizzazione sindacale, che continua a espandersi in tutte le aziende della città e della provincia. La piattaforma presentata dai vertici dell’Istituto rappresenta certamente un’eccellenza nel campo del welfare aziendale”. Forte, assieme a Antonino Ruvolo, è intervenuto anche in merito alla questione delle progressioni economiche al momento bloccate. La Fials ha proposto il pagamento di una tantum riassorbibile e l’amministrazione ha dichiarato la disponibilità di studiare l’ipotesi.