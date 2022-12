Palermo, cade palo dell’illuminazione in via Thaon De Ravel

Fortunatamente in quel momento non passava nessuno, ma l'incidente è accaduto in una strada molto frequentata per la presenza di un supermercato

E’ bastata una giornata particolarmente ventosa per sfiorare una tragedia a Palermo. In via Thaon De Ravel, che si trova in una traversa di via Ammiraglio Rizzo, alle 19:30 circa un palo dell’illuminazione pubblica si è spaccato alla base ed è caduto pericolosamente sulla strada.

La zona è particolarmente frequentata per la presenza di un bar molto noto in zona e di un grande supermercato. Ed è proprio davanti l’Eurospin che il pesante palo è crollato, spaventando chi stava transitando in zona a piedi e in auto. Fortunatamente, al momento dell’incidente nessuno si è trovato nella traiettoria di caduta.

La strada è stata chiusa in attesa della rimozione del palo. Ad occuparsi della messa in sicurezza e del ripristino della circolazione i vigili del fuoco.