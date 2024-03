Palermo-Catania, Schifani: “Riapre il traffico su due viadotti tra Tremonzelli e Irosa”

"E' un altro passo avanti per rendere l’autostrada più sicura, ma anche più scorrevole. L’apertura permetterà, infatti, di ridurre i disagi per chi percorre questa importante infrastruttura"

Riapre il traffico su entrambe le carreggiate in due viadotti dell’autostrada A19 Palermo-Catania tra gli svincoli Tremonzelli e Irosa. Sono stati conclusi, infatti, gli interventi principali di manutenzione straordinaria sul “Passo Mattina I” e sul “Passo Mattina II”. Dalle 11 di questa mattina, quindi, non ci saranno più limitazioni: i lavori proseguiranno, ma si sposteranno sulla parte sottostante il ponte. Rimarranno solamente chiuse le corsie di sorpasso in corrispondenza del varco che garantiva lo scambio di carreggiata. La conclusione dei lavori, del valore complessivo di oltre 4 milioni di euro, è prevista prima dell’estate.

“Passo avanti per A19 più sicura”

Per Renato Schifani, presidente della Regione e commissario straordinario per il coordinamento degli interventi sulla A19, “E’ un altro passo avanti per rendere l’autostrada più sicura, ma anche più scorrevole. L’apertura di questi due viadotti permetterà, infatti, di ridurre i disagi per chi percorre questa importante infrastruttura. Prosegue l’opera di riqualificazione e anche quella di monitoraggio dei cantieri per cercare di velocizzarne la conclusione”.

