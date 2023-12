Palermo celebra Santa Barbara, la patrona dei vigili del fuoco

È stata eletta patrona dei vigili del fuoco in quanto protettrice di coloro che si trovano "in pericolo di morte improvvisa"

Ieri mattina (3 dicembre), alla presenza delle più alte istituzioni civili, militari e religiose, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Palermo, hanno celebrato, nel piano di Palazzo d’Orleans, la festa di Santa Barbara, la patrona dei vigili del fuoco.

Santa Barbara

Santa Barbara è la Santa che rappresenta la capacità di affrontare il pericolo con fede, coraggio e serenità anche quando non c’è alcuna via di scampo. È stata eletta, infatti, patrona dei Vigili del Fuoco, in quanto protettrice di coloro che si trovano “in pericolo di morte improvvisa”.

Gli stand espositivi

Tra il piano di Palazzo d’Orleans, villa Bonanno e lo spazio pedonale laterale alla Cattedrale di Palermo, sono stati allestiti stand espositivi per ognuna delle specializzazioni del corpo oltre ai laboratori mobili e ai mezzi. Per il Comandante Provinciale di Palermo Girolamo Bentivoglio Fiandra è stata una giornata doppiamente emozionante.

Il comandante provinciale

“Questa, per me – ha dichiarato al QdS – è la prima festa di Santa Barbara in terra siciliana, e non c’è cosa più bella che festeggiare la nostra patrona nella mia isola. Mi sento di ringraziare tutti i vigili del fuoco di Palermo che hanno collaborato in maniera magistrale all’organizzazione di questa giornata. È una manifestazione che colora di rosso la città di Palermo e questo risultato è stato possibile solo grazie alla capacità, e lo dico con orgoglio, dei ‘miei uomini’ sia quelli in servizio permanente sia quelli in servizio volontario, valore aggiunto al lavoro che i vigili del fuoco fanno ogni giorno”.

Occasione di incontro con la cittadinanza

Un’occasione di incontro con la cittadinanza e, soprattutto, con i bambini. “Abbiamo inoltre allestito – continua il comandante Bentivoglio Fiandra – ‘Pompieropoli’, una zona ludica rivolta ai bambini che si avvicinano al mondo dei pompieri, bambini che provano in questa giornata cosa voglia dire fare il pompiere, toccando con mano le varie attività che i vigili del fuoco compiono quotidianamente. I bambini amano i vigili del fuoco ma il sentimento è reciproco e ‘Pompieropoli’ serve proprio a questo”.