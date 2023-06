Palermo: Chinnici (Lavoriamo per Palermo), “bene Lagalla, su diritti no arretramento”

Ha parlato della politica Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo al Consiglio comunale del capoluogo.

“La scelta di Fratelli d’Italia di attaccare il sindaco Roberto Lagalla per aver concesso il patrocinio del Comune di Palermo al Pride 2023 è fuori dal tempo, oltre che sbagliata nel metodo e nel merito. Le polemiche anacronistiche non servono a nessuno, così come non serve alla città un arretramento sui diritti che sarebbe inaccettabile”. Lo dice Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo al Consiglio comunale.

“Ringraziamo il sindaco Lagalla per aver concesso il patrocinio del Comune – aggiunge – e ancor di più per avere difeso una scelta che interpreta il sentire di un’intera città. Ai colleghi di Fdi ricordiamo, invece, che l’amministrazione comunale non è un monocolore ma espressione di una coalizione ampia e impegnata anche sul tema dei diritti”.