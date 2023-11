Altro weekend di risse a Palermo, giovane ferito al collo per aver difeso due ragazze

Durante una serata un giovane di circa 24 anni ha difeso due amiche, la rissa e il taglio alla gola. Le condizioni del ragazzo

A Palermo altro weekend di sangue a causa delle risse, questa volta al Country Disco Club, celebre discoteca del capoluogo siciliano situata in viale dell’Olimpo. Durante una serata un giovane di circa 24 anni ha difeso due amiche che hanno ricevuto delle avances che non erano per nulla richieste e nemmeno apprezzate.

Il taglio alla gola

Dal suo intervento è scattata la rissa che è sfociata con un taglio alla gola causato da un’arma da taglio. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 ed è stato trasportato al pronto soccorso di Villa Sofia. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica.

Immagine d’archivio