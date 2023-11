Violento scontro fra due auto sulla A29, muore 71enne di Castelvetrano

Per cause ancora da chiarire, nello scontro fra i veicoli ha perso la vita una donna di Castelvetrano, sbalzata fuori dall'abitacolo

Incidente stradale mortale la scorsa notte sulla A29, in direzione Palermo, nei prezzi dello svincolo di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. Per cause ancora da chiarire, nel violento impatto fra due automobili ha perso la vita una donna di 71 anni di Castelvetrano (Trapani), sbalzata fuori dall’abitacolo e morta sul colpo.

L’intervento del 118

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno prestato soccorso ad una donna che era seduta al fianco della vittima e l’hanno trasportata in ospedale per accertamenti. Sul posto presenti i carabinieri e gli agenti della polizia stradale per chiarire la dinamica del sinistro. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico per alcune ore.