Violento impatto tra auto e trattore nell’Agrigentino, un morto e un ferito

Per cause ancora da chiarire, un incidente ha coinvolto una automobile guidata da un 66enne e un trattore con alla guida un uomo di 59 anni

Un morto e un ferito è il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto nelle prime ore di oggi (22 ottobre 2023) lungo la strada statale 123, a Campobello di Licata, in provincia di Agrigento. Intorno alle ore 7, per cause ancora da chiarire, uno scontro ha coinvolto una automobile guidata da un 66enne e un trattore con alla guida un uomo di 59 anni. L’impatto, violentissimo, ha causato la morte del conducente del mezzo agricolo, ferito gravemente il 66enne.

L’intervento dell’elisoccorso

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118 che poco dopo hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per trasportare il ferito all’ospedale di Caltanissetta. Presenti anche i carabinieri e i vigili del fuoco.