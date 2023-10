Dramma sulla Statale 113, scontro tra trattore e pullman all’alba: un ferito in codice rosso

Ennesimo incidente stradale nel Palermitano: gravi le condizioni di uno dei feriti.

Dramma lungo la Strada Statale 113, dove si è verificato un grave incidente tra un trattore e un Pullman di linea della Segesta nel territorio di Partinico (provincia di Palermo).

Il bilancio è di due feriti, uno dei quali in codice rosso.

Incidente tra trattore e Pullman sulla Statale 113 a Partinico

Secondo una prima ricostruzione, l’impatto tra due mezzi sarebbe avvenuto intorno alle 6 del mattino al chilometro 308 + 200. In seguito allo scontro, il mezzo agricolo si sarebbe ribaltato e il conducente sarebbe finito sull’asfalto, ferito gravemente. L’uomo è stato trasferito all’ospedale Civico in codice rosso.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti gli operatori della polizia municipale per effettuare i rilievi e gli accertamenti di rito e i vigili del fuoco per soccorrere le persone coinvolte (tre in tutto). Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente.

La tragedia a Cefalù

Un altro incidente che ha coinvolto un trattore, purtroppo mortale, si è verificato a Cefalù (PA). Per cause ancora da chiarire, un 58enne Cosimo Castiglia è morto schiacciato dal trattore che stava guidando in contrada Ferla. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri, intervenuti assieme ai vigili del fuoco sul luogo della tragedia. Si sono rivelati inutili, purtroppo, tutti i tentativi di rianimazione da parte degli operatori del 118.

Immagine di repertorio