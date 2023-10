Auto si ribalta, 22enne muore in incidente stradale. La fidanzata partorisce in ospedale

Un giovane di 22 anni è morto in provincia di Lecce a causa di un incidente stradale. La fidanzata ha partorito in ospedale.

Un giovane di 22 anni, Stefano Maggio, originario di Cutrofiano, in provincia di Lecce, è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la Maglie-Lecce, all’altezza dello svincolo di San Donato.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo la ricostruzione dei fatti, il giovane si trovava in compagnia della fidanzata, coetanea e incinta all’ottavo mese di gravidanza.

La ragazza è rimasta ferita in gravi condizioni e trasportata all’ospedale “Vito Fazzi” del capoluogo salentino, dove ha partorito un bambino di 3 chili e 150 grammi.

Il piccolo sarebbe in buone condizioni di salute. A quanto pare, la coppia si stava recando in ospedale per fare una visita di controllo ma, per cause ancora da accertare, la loro Fiat Punto si sarebbe ribaltata finendo contro il guardrail. Sull’accaduto sono in corso le indagini della Polizia Stradale.