Palermo, crollo ad Aspra: procedura d’urgenza per messa in sicurezza

Sarà attivata una procedura di somma urgenza per i primi interventi di messa in sicurezza dell’edificio di edilizia residenziale pubblica nel Villaggio dei pescatori di Aspra, nel Comune di Bagheria dove è crollata una porzione di solaio di un appartamento. La decisione è stata assunta nel corso della riunione urgente convocata oggi dall’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò. Alla riunione sono stati invitati la Prefettura di Palermo, il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, il Genio civile di Palermo, l’Istituto autonomo case popolari di Palermo e il Comune di Bagheria. Nei prossimi giorni sarà effettuato un sopralluogo congiunto tra Genio Civile e Iacp. “Ringrazio tutti i soggetti istituzionali intervenuti – ha detto Aricò – per la sensibilità dimostrata per rendere possibile un intervento fondamentale per scongiurare ulteriori rischi. Continuerò a monitorare la situazione e ad adottare ogni ulteriore provvedimento si rendesse necessario”.