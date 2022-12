Palermo, destagionalizzare il turismo con Fly to Palermo Winter

Presentato ieri il progetto di Comune, Federalberghi e Gesap che offre ai viaggiatori una notte gratis su tre e un ricco plafond di servizi per i visitatori in arrivo dal 10 gennaio fino al 21 marzo

PALERMO – Un pernottamento gratuito in città per i turisti che sbarcano con l’aereo e scelgono di soggiornare nelle strutture alberghiere palermitane per almeno tre notti. L’obiettivo della destagionalizzazione non sarà forse più solo un anelito per il capoluogo siciliano: coacervo di arti e architetture ma anche brodo di coltura di problematiche che continuano a degradare la città, rendendo sempre più urgenti interventi di rigenerazione e valorizzazione. Un ambito in cui il business turistico può giocare un ruolo importante, specialmente se si attivano le condizioni per allargarlo anche a mesi solitamente “magri” sotto il profilo delle presenze, come quello di bassa stagione che segue le festività natalizie e si prolunga fino alla fine di marzo.

Agisce in questo quadro Fly to Palermo Winter, iniziativa nata dal lavoro congiunto di Comune, Federalberghi e Gesap che, mettendo in sinergia i settori pubblico e privato, oltre alla notte gratis offre un articolato plafond di servizi per i visitatori in arrivo dal 10 gennaio al 21 marzo del 2023. Si va dall’offerta di pacchetti dedicati alla visita dei principali luoghi culturali palermitani gestiti da Coopculture – grazie a un’applicazione che consentirà di ammirare, tra gli altri, il museo archeologico Salina, il Castello della Zisa e l’Orto Botanico, coinvolgendo anche i più piccoli con la scoperta di collezioni e laboratori a loro dedicati -, a un walking tour per il centro storico con guide turistiche autorizzate. Da uno sconto del 10% per i tour di Citysightseeing in collaborazione con Sightseeing Experienze Italy, ad agevolazioni sui servizi di taxi e Ncc (noleggio con conducente). La scontistica include anche proposte gastronomiche in diversi ristoranti e pizzerie aderenti alla Fipe, nonché l’artigianato delle piccole botteghe associate alla Cidec (Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti). Tra le altre agevolazioni previste, quelle che verranno praticate dalle palestre affiliate all’Asc, ente di promozione riconosciuto dal Coni le offerte riservate relative al comparto del benessere (parrucchierie e centri estetici) aderenti alla Confesercenti di Palermo.

L’adesione all’iniziativa, a partire dal 19 dicembre, ruota proprio sul biglietto aereo per atterrare a Palermo nel periodo indicato. Basta collegarsi alla piattaforma del progetto sul sito dell’aeroporto Falcone e Borsellino (www.aeroportodipalermo.it) e inserire il numero della carta d’imbarco. Le indicazioni saranno comunque reperibili anche sul portale del Comune “Palermo Welcome” (turismo.comune.palermo.it) e presso i centri di informazione turistica (Cit) di piazza Bellini, piazza Marina, piazza Verdi, via Vittorio Emanuele e all’interno del Porto.

“Lo scopo – ha detto il presidente di Federalberghi Palermo, Nicola Farruggio – è anzitutto quello di incentivare i flussi turistici della nostra destinazione, prevalentemente nel periodo invernale di bassa stagione e, in prospettiva, far diventare Palermo un grande villaggio turistico funzionante per l’intero arco dell’anno, attraverso un’offerta comunque modulata a seconda delle stagioni. Fly to Palermo punta anche a incidere sull’attuale caro-voli, ammortizzandone il peso”.

“Questa azione – ha aggiunto Natale Chieppa, direttore generale di Gesap – punta alla crescita turistica di Palermo mediante la connessione tra il viaggiatore e le strutture ricettive. Il nostro compito sarà quello di armonizzarla con tutte le organizzazioni che si occupano di servizi turistici”.

Una chiave d’accesso privilegiata, che, come ha sottolineato Sabrina Figuccia, assessore comunale al Turismo, “permetterà ai turisti d’inverno di fruire di un fitto paniere di servizi collegati al mondo del turismo in maniera diretta e indiretta. Strada obbligata, questa, affinché il turismo possa davvero funzionare da strumento di rilancio dell’economia locale soprattutto nella fase che stiamo attraversando”.