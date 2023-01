Palermo, Doda va in prestito all’Imolese

Il giovane terzino destro Masimiliano Doda lascia il Palermo per trasferirsi con la formula del prestito all'Imolese

Masimiliano Doda non è più un calciatore del Palermo.

Proprio in questi minuti, infatti, il club rosanero ha ufficializzato la cessione del giovane terzino destro albanese in prestito all‘Imolese.

Il classe 2000 lascia così la Sicilia dopo non aver collezionato neanche una presenza in questa stagione nel campionato di Serie B.

Il comunicato ufficiale del Palermo

“Il Palermo F.C. comunica di aver ceduto a titolo temporaneo Masimiliano Doda all’Imolese Calcio – si legge sul sito ufficiale – A Masimiliano i migliori auguri da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.

(Foto: Palermo FC)