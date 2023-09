Palermo, dopo la pandemia riprende la Clownterapia nei reparti di pediatria

L’associazione Chi ama la Sicilia ApS di Palermo è stata accolta dall’Ismett per la ripresa della Clownterapia nei reparti di pediatria

L’associazione Chi ama la Sicilia ApS di Palermo oggi è stata accolta dall’Ismett per la ripresa della Clownterapia nei reparti di pediatria. “Dopo la pandemia finalmente c’è chi consente di riprendere la Clownterapia”, riferisce il presidente dell’associazione Chi ama la Sicilia ApS di Palermo Ugo Gravante.

“Voglio ringraziare tutta la direzione generale dell’Ismett in particolare il dottor Angelo Luca il dottor Giuseppe Alongi la dottoressa Cinzia Di Benedetto per l’ampia disponibilità dimostrata a fare sinergie costruttive in ospedale”, riferisce Ugo Gravante Presidente dell’associazione Chi ama la Sicilia ApS di Palermo.