Palermo e Como non osano più di tanto, sfida del “Barbera” termina 0-0

Il Palermo non va oltre lo 0-0 nel turno infrasettimanale contro il Como. Al 10' angolo di Sala e colpo di testa di Segre sul palo

Il Palermo non va oltre lo 0-0 nel turno infrasettimanale contro il Como. Allo stadio “Barbera” gioco piacevole solo a tratti con qualche lampo su entrambi i fronti (palo di Segre nel primo tempo). La squadra di Eugenio Corini non bissa il successo di Benevento e porta via un solo punticino, utile per allontanarsi dalla zona playout: in classifica Brunori (opaca la partita del capitano italo-brasiliano) e compagni salgono a quota 19. Per il Como di mister Longo quarto pareggio consecutivo e penultima posizione in graduatoria con 16 punti. Domenica alle 15 rosanero in campo per la terza gara in una settimana: Pigliacelli e compagni giocheranno a Ferrara contro la Spal.

I moduli

Novità nel Palermo anti-Como. In porta Pigliacelli, difesa con Mateju, Nedelcearu, l’innesto di Bettella e la conferma di Sala; a centrocampo con Segre e Gomes gioca Damiani. In attacco il bomber Brunori con Di Mariano e Vido. Quest’ultimo scelto al posto di Valente. Longo con lo stesso modulo (4-3-3): Vigorito tra i pali; difesa con Vignali, Odenthal, Binks e Cagnano; a centrocampo Da Riva, capitan Bellemo e Arrigoni; in attacco il tridente composto da Cutrone, Cerri e Mancuso. Grande assente nelle fila dei lariani l’ex Barca Cesc Fabregas.

La cronaca

Al 4′ lancio lungo di Damiani per Brunori ma Vigorito è pronto ad anticipare l’attaccante rosanero. Un minuto dopo Cutrone calcia centrale e Pigliacelli blocca la sfera senza difficoltà. Al 9′ Brunori e Damiani si fanno respingere le conclusioni in porta. Palermo insidioso al minuto 10: angolo dalla sinistra di Sala e colpo di testa di Segre con palla sul palo. Ancora brivido per il Como con il doppio tiro di Brunori respinti da un difensore sulla linea bianca e da Vigorito. Al 12′ Mancuso tarda a concludere in porta consentendo il recupero in extremis di Di Mariano. Al 22′ cross dalla destra di Gomes facile presa per l’attento Vigorito. Al 29′ Sala mette al centro per Segre che di testa impegna il portiare. Al 33′ pericoloso contropiede del Como e tiro a girare di Mancuso alto sopra la traversa. Minuto 37: Vido ha sui piedi una buona occasione ma il tiro ravvicinato non sorprende il portiere del Como. Al 43′ ospiti vicini al gol del vantaggio: veloce combinazione e tiro finale di Cutrone con palla che sfiora il palo. Finale di prima frazione di gioco con Como più attivo: al 44′ Cerri calcia alto da buona posizione.

Secondo tempo

Identici schieramenti in campo ad inizio ripresa. Al 47′ Cerri calcia forte ma Pigliacelli è pronto. Al 53′ cross di Vido per la testa di Segre ma la mira è alta. Il ritmo del gioco cala vistosamente con squadre che non riescono a costruire azione degne di nota per paura o stanchezza. Al 63′ errore in fase di costruzione di Gomes e palla sui piedi di Mancuso che calcia a girare ma non centra la porta rosanero. Al 69′ calcio di punizione di Arrigoni alto sopra la traversa. Si fa vedere Brunori (78′) con un destro che termina a lato. Al minuto 89 indisioso tiro in corsa del neoentrato Stulac con palla a lato. Al secondo minuto di recupero (su 4) conclusione ravvicinata di Ioannu e risposta pronta di Pigliacelli a negare la rete agli ospiti.

Il tabellino

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6; Mateju 6, Nedelcearu 6, Bettella 6, Sala 6; Segre 6 (64′ Broh 5.5), Gomes 6 (84′ Stulac sv), Damiani 5.5 (64′ Valente sv); Di Mariano 6 (77′ Soleri sv), Brunori 5.5, Vido 5.5 (64′ Saric 5.5).

In panchina: Grotta, Massolo, Pierozzi, Accardi, Floriano, Marconi, Devetak.

Allenatore: Corini 6

COMO (4-3-3): Vigorito 6; Vignali 6, Odenthal 6, Binks 5.5, Cagnano 6 (86′ Ioannu sv); Da Riva 5.5 (81′ Farago’ sv), Bellemo 6, Arrigoni 5.5; Cutrone 5.5 (75′ Blanco sv), Cerri 6 (86′ Gabrielloni sv), Mancuso 6 (81′ Ambrosino sv).

In panchina: Ghidotti, Bolchini, Scaglia, Celeghin, Ba, Delli Carri.

Allenatore: Longo 6

Arbitro: Dionisi de L’Aquila 6

Note: Serata fresca, terreno in buone condizioni. Spettatori: 16467. Ammoniti: Mancuso, Arrigoni. Angoli: 7-1. Recupero: 1′; 4′.