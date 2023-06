Palermo, Esercito in strada per garantire la sicurezza

La proposta per Palermo del presidente della Commissione Difesa alla Camera, Minardo, ha suscitato la replica del sindaco Lagalla: “Disponibili al confronto, ma episodi in città nella media nazionale”

PALERMO – Questione sicurezza in primo piano nelle principali città siciliane, con i recenti fatti avvenuti anche nel capoluogo siciliano che hanno attirato l’attenzione – e la preoccupazione – delle istituzioni nazionali. A commentare i recenti fatti di cronaca balzati agli onori della cronaca vi è stato, tra gli altri, il presidente della Commissione Difesa della Camera dei deputati Nino Minardo, in quota Lega. “La recrudescenza di fenomeni criminali – ha affermato – e della cosiddetta mala movida che interessa i principali centri urbani siciliani impone di riflettere seriamente a un ritorno all’impiego delle Forze Armate con l’operazione Strade sicure”.

“Come riportato dagli organi di stampa – ha aggiunto Minardo – in città come Palermo e Catania si susseguono, specie nelle ore notturne, numerosi furti e rapine che unite alla cosiddetta mala movida dei weekend estivi rischiano di ingenerare un clima di insicurezza e di preoccupazione permanente nei cittadini con gravi ripercussioni anche per la stagione turistica”.

“L’operazione Strade sicure, che l’Esercito italiano svolge ininterrottamente dal 2008 sul territorio nazionale, è uno strumento che ha già dimostrato la sua efficacia soprattutto nell’ottica della deterrenza e credo che vada necessariamente considerato come una possibile soluzione. In questi giorni mi confronterò con il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e di Catania Enrico Trantino e avvierò le necessarie verifiche con i signori prefetti, il ministero della Difesa e lo Stato Maggiore dell’Esercito. Credo sia interesse di tutti restituire serenità ai nostri cittadini”.

Proprio il sindaco Lagalla ha voluto commentare a stretto giro le parole di Minardo, sottolineando che “gli ultimi episodici, per quanto significativi, segnali di criminalità non si traducono in un calo della soglia di sicurezza in città”.

“Tuttavia – ha precisato il primo cittadino – anche in una logica di prevenzione di determinati fenomeni nei centri urbani, accolgo con favore le parole del presidente della Commissione Difesa della Camera dei deputati Nino Minardo riguardo a una seria riflessione sull’opportunità di riproporre l’operazione Strade sicure anche a Palermo. Le parole dell’onorevole Minardo denotano attenzione sul capoluogo anche a livello nazionale, quella che, del resto, ha manifestato in una recente visita in città anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, quando ha partecipato a un Comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura”.

“Da parte dell’Amministrazione comunale – ha concluso Lagalla – la massima disponibilità al confronto per il miglioramento dei livelli di sicurezza dei cittadini che a Palermo restano comunque nella media nazionale, proprio come ha sottolineato lo stesso ministro Piantedosi”.