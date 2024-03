Palermo, ex deputato Lupo assolto dall’accusa di corruzione: “Verità emersa”

Assolto l'ex deputato regionale siciliano del Pd Giuseppe Lupo, accusato di corruzione nell'inchiesta sulla gestione di beni sequestrati.

Assolto l’ex deputato regionale siciliano del Pd Giuseppe Lupo, accusato di corruzione nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria sulla gestione di beni sequestrati. Condannato a 4 anni e mezzo Walter Virga per uno dei capi di imputazione per peculato. L’ex vicepresidente dell’Ars, ora consigliere comunale di Palermo, è stato assolto con la formula in quanto “il reato non sussiste”. Sono stati assolti pure il commercialista e collaboratore di Virga, Giuseppe Rizzo, (il fatto non sussiste) e Alessandro Garipoli Kallinen (per non aver commesso il fatto).

Gli avvenimenti

La vicenda riguarda è relativa a presunti illeciti commessi da Virga. Quest’ultimo è stato nominato amministratore giudiziario dall’ex presidente della sezione misure di prevenzione, Silvana Saguto che è stata condannata per corruzione e radiata dalla magistratura. I crimini sarebbero stati perpetrati nella gestione di una serie di società sequestrate agli imprenditori Rappa. Tra queste figura la concessionaria Nuova Sport Car.

Lupo: “Sempre fiducia nella magistratura”

“Ho sempre avuto massima fiducia nella magistratura e non ho mai dubitato che la verità sarebbe emersa. La sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste mi ripaga per le tante amarezze che ho dovuto affrontare in questi anni” dichiara Giuseppe Lupo.

“Ringrazio gli avvocati Giuseppe Gerbino e Salvatore Battaglia, che mi hanno assistito con grande professionalità, e gli amici che mi sono stati vicini e hanno sempre creduto in me”.