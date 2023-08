Palermo Fc, trionfo nell’ultima amichevole del ritiro estivo

Il Palermo Fc è pronto per affrontare il nuovo campionato in Serie B e gli altri impegni ufficiali che aprono la stagione

Il Palermo Fc è pronto per affrontare il nuovo campionato in Serie B e gli altri impegni ufficiali che aprono la stagione. Ieri i Rosanero hanno giocato l’ultima amichevole del ritiro estivo in Trentino-Alto Adige.

Il Palermo ha affrontato la squadra di casa, il Trento, tra i protagonisti in campo anche il neoacquisto Roberto Insigne. La partita è andata abbastanza bene, una performance che ha portato al 3 a 0 per la formazione siciliana.

Ad andare in gol sono stati prima Ceccaroni, poi Vasic e Brunori da il colpo di grazia grazie a un rigore. Il tutto solo nel primo tempo che è stato decisivo per il resto della partita.

L’allenatore del Palermo Fc, Eugenio Corini, si è ritenuto abbastanza soddisfatto della partita e ha dimostrato gioia anche per il rientro di Di Mariano, tuttavia è sembrato un po’ preoccupato per l’infortunio di Soleri. Ecco cosa ha detto il mister al post-partita: “Una partita di qualità, fatta contro un avversario che aveva fatto abbastanza bene nello scorso campionato. Siamo contenti abbiamo recuperato Di Mariano, ha bisogno di allenarsi bene. Le condizioni di Soleri ha subito un trauma distorsivo alla caviglia, speriamo di recuperarlo presto. Abbiamo giocato amichevoli importanti per stressare la squadra. Lo spirito è stato quello giusto. Il bilancio generale del ritiro, secondo me, è positivo. La vicinanza del City group è costante, tengono al Palermo”.

