La nuova maglia del Palermo FC per la stagione 2023-24 in Serie B

Il Palermo FC è pronto, si scaldano i moto fra allenamenti, ritiri e tanto entusiasmo dopo alcuni importanti arrivi. Il club ha voglia di tornare fra i grandi, in Serie A, le intenzioni sono state dichiarate esplicitamente durante alcuni appuntamenti con la stampa, si prenda il caso di coach Corini e della punta di diamante della squadra, Matteo Brunori.

La nuova maglia

Per iniziare alla grande, le squadre di calcio puntano sempre di più l’attenzione anche all’estetica e come ogni anno è stato presentato il nuovo kit per la prossima stagione in Serie B. Questa la maglia dei Rosanero sarà caratterizzata da delle strisce verticali che si alternano tra un rosa puro e chiaro con un giro al colletto di colore nero.

Già in passato era stato usato un modello simile, ma lo spiega meglio il Palermo FC in una nota pubblicata sul sito ufficiale: “Il nuovo Home kit celebra il rosa, l’identità eterna del Palermo, che da sempre rende unici e inconfondibili i kit del club a livello italiano e internazionale. Il design della maglia combina due diverse tonalità di rosa in un elegante gioco di toni chiaro e scuro che si avvicendano creando strisce verticali, per esaltare il colore rosa in diverse intensità. Il riferimento va a una delle prime maglie utilizzate dal Palermo a metà negli anni 80, che presentava appunto un’innovativa combinazione a strisce. Completano il design della maglia i dettagli in nero nel colletto e nelle maniche, l’immancabile motto #siamoaquile nel retro del collo. Il kit è completato dagli shorts e calzettoni neri con dettagli rosa. La nuova maglia dalla vestibilità regular combina tessuti in 100% poliestere riciclato con l’avanzata tecnologia di termoregolazione PUMA dryCELL, un sistema di gestione dell’umidità migliorato che assicura la perfetta temperatura corporea. Il design senza cuciture offre le ultime novità in termini di vestibilità per garantire prestazioni ottimali e una struttura jacquard ultraleggera nella parte posteriore per migliorare la traspirabilità durante le prestazioni intense, in grado di mantenere la pelle asciutta per tutti i 90 minuti e oltre, indipendentemente dall’ora, dal campo e dal luogo”.

Per la stagione 2023/2024 cambiano gli sponsor, la squadra del capoluogo siciliano ha reso noti anche i partner. I completi sono firmati dalla Puma, mentre per il resto “Main sponsor è Old Wild West, la burgers & steak house ispirata all’ambientazione e allo stile del vecchio West della famiglia Cigierre – Compagnia Generale Ristorazione Spa, azienda di riferimento nello sviluppo e nella gestione di ristoranti tematici e del casual dining. Second sponsor è Bisaten, brand di Colorificio Giuseppe Di Maria S.p.A. che produce dal 1925 pitture e vernici per l’edilizia professionale e prodotti per rifinire, igienizzare e personalizzare gli ambienti, con oltre 2.000 i rivenditori in tutta Italia. Il back sponsor è A29, Energy Service Company che ha come mission la progettazione e la realizzazione – sia in ambito residenziale che in ambito industriale – di soluzioni mirate all’efficientamento energetico. Lo sleeve sponsor è L.T. Costruzioni, impresa edile in continua espansione, che offre soluzioni innovative e su misura per la costruzione di nuovi edifici e la ristrutturazione di abitazioni private e locali commerciali – si legge ancora dalla nota -. LT è anche player leisure sponsor, per la tenuta di rappresentanza dei giocatori. Lo short sponsor è Nuova Sicilauto è la concessionaria FCA per Palermo e Trapani per tutti i brand del gruppo Fiat, Lancia, Abarth, Alfa Romeo e Jeep. Il Training main sponsor è SIAG, azienda napoletana che importa caffè direttamente dalle più pregiate coltivazioni di caffè crudo, per poi cuocere e destinare ai vari confezionamenti. Lo staff leisure sponsor è DL MARMI, specializzata nella lavorazione del marmo per eccellenza, il bianco di Carrara, fino alla distribuzione di lastre e blocchi in travertino, pietra e granito, punto di riferimento nel sud Italia e a Malta, oltre che in una vasta rete territoriale in espansione anche all’estero”.