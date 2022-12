Palermo, in via Magliocco il sindaco inaugura la fiera di Natale di Confartigianato

Le casette creazioni artigianali in mostra mercato fruibili fino all’8 gennaio 2023. Gli artigiani hanno a disposizione gazebo di legno della dimensione 3x2 decorati con addobbi natalizi

È stata inaugurata ieri pomeriggio, 7 dicembre, la “Cittadella dell’Artigianato”, la decima edizione della fiera di Natale organizzata da Confartigianato Imprese Palermo, in via Magliocco, nel cuore della città, all’ingresso di via Ruggero Settimo, una delle strade dello shopping più frequentate di Palermo.

La cerimonia

Alla cerimonia erano presenti i vertici di Confartigianato Palermo, con in testa il presidente Maria Grazia Bonsignore e il responsabile artistico della fiera, Costantino Sparacio. Presenti anche il vice presidente nazionale di Confartigianato, Filippo Ribisi, il presidente e il segretario di Confartigianato Sicilia, Daniele La Porta e Andrea Di Vincenzo. Per il Comune, in prima linea il sindaco Roberto Lagalla e gli assessori all’Urbanistica e alle Attività Produttive, Maurizio Carta e Giuliano Forzinetti.

La fiera resterà fruibile fino all’8 gennaio 2023, ed è un’occasione gli artigiani per far conoscere e per vendere i propri prodotti, per prendere contatti con un pubblico differente dal quotidiano ma anche per instaurare rapporti di collaborazione con altre imprese.

Gli artigiani hanno a disposizione gazebo di legno della dimensione 3×2 decorati con addobbi natalizi che ricordano le tradizionali “bancarelle antiche”. Le casette sono state concepite nel rispetto del decoro urbano, delle attività commerciali della zona e della quiete pubblica.

Le dichiarazioni

“La Cittadella dell’artigianato – ha spiegato il presidente di Confartigianato Palermo, Maria Grazia Bonsignore – è anche un modo per tornare a vivere la propria città, per avere un rapporto con le persone. Cosa significa vivere in una casetta circondati dalle creazioni frutto della nostra passione e della nostra opera? È una vita un po’ bohemien, sono sentimenti che traspaiono e non è solo una questione di compravendita. Qui c’è tanto amore, tradizione e grande speranza per il futuro, che questi lavori artigianali possano essere tramandati anche alle nuove generazioni”.

“È giusto che i palermitani possano godere già dalla festa dell’Immacolata dei segni di cui questa fieramercato – ha detto il sindaco Lagalla – è diventata anno per anno, grazie agli amici della Confartigianato, un punto di riferimento per gli acquisti natalizi. Abbiamo inaugurato nel segno di un Natale che possa essere sereno e felice per tutti i palermitani nell’attesa di un anno migliore di quello che ci lascerà tra qualche giorno”.

“Non solo oggi si colora via Magliocco ma diventa anche un luogo di particolare qualità e attenzione. La Cittadella dell’artigianato in via Magliocco – ha sottolineato l’assessore Carta – per noi è il primo esperimento di un modo diverso di relazionarci con Confartigianato, con le associazioni di categoria in generale. Cioè, non soltanto accogliere un’istanza, ma lavorare insieme. Noi abbiamo lavorato per settimane con Confartigianato insieme all’assessore Forzinetti, per capire quale doveva essere il prototipo di quello che per noi l’anno prossimo sarà il nuovo grande villaggio dell’artigianato. Cercando di capire come devono essere collocati, organizzati, decorati, in modo tale che non ci sia quell’effetto un po’ di improvvisazione che talvolta prevale in questo tipo di iniziative. E credo che l’esperimento sia riuscito, intanto perché via Magliocco oggi sembra rinascere e poi perché sono stati scelti delle attività commerciali e dei prodotti in vendita che raccontano il nostro artigianato e la nostra storia”.

“Via Magliocco – ha detto l’assessore Forzinetti – è un’arteria importante della nostra città. Ringraziamo Confartigianato per averla fatta rivivere con la loro manifestazione”.

“La cittadella nasce con la volontà di coinvolgere tutti gli artigiani – ha detto Sparacio –. Dalla lavorazione del cuoio a quella del legno, dalle ceramiche al vetro soffiato ai tessuti, fino ad allargarci agli artigiani del settore alimentare.”

I laboratori

Via Magliocco durante la fiera, sarà spesso animata da manifestazioni culturali e ludiche finalizzate ad un più ampio coinvolgimento della cittadinanza.

Gli artigiani faranno attività di laboratorio facendo visionare, ognuno per la propria mansione, la realizzazione del proprio manufatto artistico. I laboratori si svolgeranno in maniera interattiva col coinvolgimento di tutte le fasce d’età dei visitatori.

Le casette

Sistemate una trentina di postazioni. Allestito anche un mini-villaggio gastronomico con specialità dolci e salate tipiche della nostra terra. Dai formaggi ai salumi, dalle conserve ai panettoni artigianali.

La Cittadella sarà fruibile tutti i giorni dalle 10 alle 20 e nei festivi e prefestivi fino alle ore 23. Confartigianato assicura un servizio di guardiania notturna, per tutelare tutte le creazioni dei partecipanti.