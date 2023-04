Palermo, Fim e Fiom: “Revocato stato di agitazione lavoratori Sispi”

"Il CdA ha espresso piena comprensione dei temi posti in discussione", spiegano i sindacalisti

Sospeso lo stato di agitazione dei lavoratori della Sispi. Ad annunciarlo sono Antonio Nobile, segretario generale Fim Cisl Palermo Trapani; Giuseppe di Giorgi e Giuseppe Militello, Rsu Sispi Fim Cisl; Francesco Foti, segretario generale Fiom Palermo; e Antonio Flaccomio Rsu Sispi Fiom, dopo l’incontro con i vertici della partecipata del Comune che gestisce il sistema informatico e telematico comunale. Un faccia a faccia durante il quale le parti sociali hanno riscontrato “grande disponibilità da parte del CdA nell’ascoltare la voce dei lavoratori. E’ scaturito il comune intento, costruttivo e propositivo, di affrontare le questioni che da tempo attendono risposte e che devono rafforzare l’azienda e migliorare le condizioni dei lavoratori”.

“Il CdA ha espresso piena comprensione dei temi posti in discussione – spiegano i sindacalisti – puntualizzando che devono ancora concretizzarsi alcuni passaggi formali per poter entrare nel merito dei singoli temi posti, come ad esempio la definizione e attribuzione delle deleghe interne, l’approvazione del bilancio consuntivo della Sispi, la definizione del contratto di servizio in scadenza e l’approvazione del bilancio di previsione del Comune di Palermo”. Fim e Fiom ribadiscono: “Fermo restando che alla disponibilità verbali dovranno seguire quanto prima fatti concreti nel merito dei singoli temi, confermiamo la positiva impressione sull’incontro. Nel momento in cui vedremo i primi elementi concreti convocheremo l’assemblea dei dipendenti – concludono – decidendo da subito la revoca dello stato di agitazione per avviare le normali relazioni sindacali in un clima di confronto sereno e costruttivo”.