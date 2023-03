Palermo, giovane pestato in discoteca: locale chiuso per un mese

Disposta la sospensione della licenza per 30 giorni dopo la violenta aggressione da parte di 10 ragazzi ai danni di due vittime

Il Questore della provincia di Palermo, Leopoldo Laricchia, ha sospeso per trenta giorni la licenza per trattenimenti danzanti e la Scia per somministrazione di alimenti e bevande, della discoteca “Notr3”, di via P.Calvi.

Il provvedimento adottato, ex articolo 100 T.U. delle leggi di P.S., istruito dalla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Palermo, scaturisce da un episodio di violenza sfociato in aggressione ed autentico pestaggio, sulla cui dinamica ha fatto luce personale del Commissariato di P.S. “Libertà”.

L’aggressione / pestaggio si è verificata nella notte tra gli scorsi 4 e 5 febbraio; è avvenuta ad opera di almeno dieci autori nei confronti di due giovani frequentatori della discoteca ed è costata ad una delle due vittime una prognosi di 30 giorni per traumi maxillo facciali.

La dinamica del violento pestaggio

I riscontri dei poliziotti del Commissariato di P.S. “Libertà” hanno accertato la dinamica dell’aggressione, protrattasi per diversi minuti e scandita in tre fasi: all’interno della discoteca, all’esterno e poi nuovamente all’interno.

Le due vittime sarebbero state aggredite all’interno, inseguite fino all’esterno, e colpite sulla sede stradale; successivamente, nel tentativo di trovare riparo all’interno della discoteca, uno degli aggrediti vi sarebbe rientrato attraverso una uscita di sicurezza e lì sarebbe stato raggiunto e nuovamente attinto da calci e pugni.

A quel punto il titolare avrebbe contattato le Forze dell’Ordine per chiedere l’intervento di pattuglie di polizia. Il Questore della provincia di Palermo, allo scopo di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini ed innalzare il livello di prevenzione dell’illegalità e delle situazioni di pericolo, ha adottato il citato provvedimento di sospensione della licenza della discoteca, disponendone la temporanea chiusura per la durata di 30 giorni, a far data da ieri 23 marzo.