Palermo, gratta e vince 300mila euro in una rivendita in zona Malaspina

Soddisfazione presso la rivendita e tanta curiosità su chi possa essere stato l'acquirente fortunato

La dea bendata di questi tempi bussa forte nel capoluogo siciliano: questa volta, a essere baciato dalla fortuna è colui che, in via Giovan Battista Lulli, presso “Bacco, tabacco e senape”, ha grattato “Il miliardario” da 5 euro. Un tagliando dorato che ha fruttato ben 300mila euro all’acquirente. Nella rivendita di Giorgia Camilleri c’è tanta soddisfazione, ma anche un pizzico di curiosità. “Non sappiamo chi sia il vincitore, non si è fatto vedere”, dice Salvatore Sanseverino, che lavora nel locale di via Lulli.