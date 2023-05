Palermo, incidenti in serie nella notte causano 12 feriti

Tre incidenti e raffica di feriti tra le strade del capoluogo siciliano

E’ stata una notte di sirene spiegate a Palermo, quella appena trascorsa. Tre incidenti, fortunatamente senza gravi conseguenze, si sono verificati nell’area urbana, il primo dei quali sulla statale Palermo-Agrigento, all’altezza di Villabate. Attorno alle 4, un automobilista a bordo di un’Opel Corsa che procedeva in direzione Agrigento ha perso il controllo, finendo sulla corsia opposta e sfondando il guardrail. A finire in ospedale per accertamenti sono stati entrambi i passeggeri del mezzo.

Corso dei Mille

Altro insidioso sinistro a Piazza Scaffa zona corso dei Mille, quando, a uscire fuori dalla carreggiata, catapultandosi causa curva abbordata male è stata una Bmw X5, danneggiando il muretto di recinzione e il passamano in ghisa del ponte Ammiraglio. In questo caso l’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco hanno soccorso 4 persone.

Via P. di Villafranca

Infine, l’ultimo incidente si è verificato in via Principe di Villafranca, all’altezza dell’incrocio con via La Farina. Qui, a scontrarsi sono stati due mezzi con sei persone totali a bordo. Si ipotizza che uno dei due automobilisti non abbia rispettato la precedenza. Ad intervenire sono stati i vigili del fuoco.