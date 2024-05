Palermo, infezione per 4 liceali di Roma: finiscono in ospedale

Finiscono in ospedale 4 studentesse romane di 15 e 16 anni in viaggio di istruzione a Palermo. Le minori sono state condotte al Policlinico.

Finiscono in ospedale 4 studentesse romane di 15 e 16 anni in viaggio di istruzione a Palermo. Le minori sono state condotte al Policlinico per enterite. Si tratta di un'infiammazione dell'intestino tenue che solitamente è d'origine infettiva. Le giovani – alunne del liceo Orazio della capitale – sono state dimesse. I Carabinieri stanno indagando per comprendere se sia un'intossicazione alimentare o un virus. Fatta la segnalazione in Procura.

Scattano le indagini

Le ragazze sono arrivate in Sicilia pochi giorni prima insieme agli altri compagni di scuola per visitare il capoluogo siculo. I medici del nosocomio hanno allertato i militari subito dopo il ricovero ipotizzando che le malcapitate fossero rimaste intossicate a seguito di un ingerimento di cibo avariato. Nella struttura è arrivata una pattuglia del Nas per ascoltare i professori che hanno accompagnato le romane al fine di ottenere informazioni utili per ricostruire gli spostamenti effettuati.