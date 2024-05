Shock a Palermo, coniugi trovati morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio

È giallo sulle cause della morte della coppia: sono in corso le indagini.

Tragedia a Palermo, in via Notarbartolo, dove una coppia di coniugi è stata ritrovata morta nel loro appartamento. L’ipotesi del caso a Palermo è di un omicidio-suicidio.

Sul posto, i carabinieri, i sanitari del 118 e una squadra dei vigili del fuoco. La donna trovata morta con il compagno nell’appartamento di via Notarbartolo era una vigilessa di 62 anni del comando della Polizia municipale di Palermo. Sembra che sia stata usata l’arma della donna per l’omicidio-suicidio a Palermo. Il compagno, Pietro Delia di 66 anni, era un commercialista.

L’ipotesi dell’omicidio-suicidio a Palermo

Secondo una prima ipotesi investigativa sembra che a sparare per prima sia stata la donna che poi si sarebbe tolta la vita. Laura Lupo, questo il nome della vigilessa, sarebbe stata trovata con la pistola ancora in pugno. A dare l’allarme è stata la figlia della coppia che non riusciva a contattare i genitori. Così si è rivolta ai vigili del fuoco che hanno forzato la porta e trovato la coppia senza vita.

In aggiornamento