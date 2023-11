Palermo, Lagalla cambia assessori e rimescola le deleghe

Nuove nomine in Giunta: gli assessori Alongi e Anello al posto di Mineo e Figuccia, che diventa la nuova responsabile provinciale della Lega. Rivisti anche gli incarichi, ma il sindaco tiene per sé il Patrimonio

PALERMO – Alla fine i cambi in Giunta sono due. Con un determina affissa sull’albo pretorio il sindaco Roberto Lagalla ha ufficializzato che, non solo Pietro Alongi di Forza Italia prende il posto dell’ex azzurro Andrea Mineo (passato a Fratelli d’Italia), ma alla fine ci sarà un avvicendamento anche nella Lega, con Alessandro Anello al posto di Sabrina Figuccia.

Della staffetta in quota Carroccio si è parlato molto in questi mesi: Anello si era addirittura “annunciato” da sé ma pare che i sostenitori di Figuccia abbiano mal digerito la cosa e la sostituzione è rimasta in dubbio fino all’ultimo. Alla fine si è trovato un compromesso, annunciato dalla responsabile regionale della Lega Annalisa Tardino: Sabrina Figuccia sarà la nuova responsabile provinciale “alla luce delle sue capacità, dell’ottimo lavoro svolto nella duplice veste di assessore e consigliere comunale e del radicamento sul territorio”; inoltre “sarà chiamata a svolgere un importante ruolo dal sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon sulle tematiche inerenti alle politiche sociali e del lavoro”. Tutti contenti, dunque, con Figuccia “risarcita” con un incarico a Roma.

“Ringrazio la Lega per avermi conferito questi prestigiosi incarichi – ha detto Figuccia -. Ho deciso di accettare per crescere in un partito nazionale che sta dimostrando un grande impegno anche sul nostro territorio. Sono grata in particolare al segretario regionale Annalisa Tardino per l’incarico di segretario provinciale di Palermo e al sottosegretario Claudio Durigon per l’incarico al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Al contempo, voglio ringraziare il sindaco Roberto Lagalla per il lavoro svolto insieme nell’interesse della città di Palermo e augurare al collega di partito, Alessandro Anello, buon lavoro per l’incarico di assessore, dando la massima disponibilità per tutti i dossier attualmente aperti in assessorato. Non mancherà il mio impegno sul territorio nel ruolo di consigliere comunale”.

Ovviamente soddisfatto Anello, che ha già rivestito l’incarico di assessore (per Forza Italia) all’epoca della sindacatura di Diego Cammarata: “Lunedì comincia il mio nuovo incarico di assessore al Turismo, Sport e impianti sportivi e Politiche giovanili del Comune di Palermo, un importante ruolo di governo della città che porterò avanti con l’impegno, l’entusiasmo e la serietà di sempre forte dell’esperienza e delle competenze maturate dopo tanti anni di politica attiva al servizio dei palermitani. Ringrazio la Lega che rappresento a Palazzo delle Aquile con in testa il segretario nazionale Matteo Salvini, il commissario regionale Annalisa Tardino, amica e dirigente di partito al fianco della quale mi onoro di lavorare, e il capogruppo all’Ars Marianna Caronia. Ringrazio il sindaco Lagalla che ha disposto la nomina sancendo il cambio in Giunta con la collega consigliera Sabrina Figuccia, alla quale rivolgo i migliori auguri di buon lavoro e le congratulazioni per i nuovi incarichi. Adesso subito al lavoro – ha concluso – ma prima un grazie speciale alla mia famiglia, ai miei amici e a tutti coloro che mi hanno sempre sostenuto e che mi sosterranno. Vince sempre la squadra”.

Lagalla ha varato anche un rimescolamento delle deleghe

E dopo le polemiche sulle “compensazioni” a Fratelli d’Italia (concesse e poi ritrattate, sotto forma di deleghe e incarichi di sottogoverno, in cambio della rinuncia al quarto assessore), Lagalla ha varato anche un rimescolamento delle deleghe, cercando di accontentare tutti ma tenendo per sé il Patrimonio. Alongi gestirà un super assessorato che racchiude Politiche ambientali (inclusi parchi e riserve) e transizione ecologica, verde urbano (incluse ville e giardini), Interventi costieri e fluviali, Igiene ambientale e rapporti funzionali con Rap, Srr, Reset e Arpa, Agricoltura urbana, Condono e abusivismo edilizio, Manutenzione ordinaria degli immobili comunali e relativi rapporti funzionali (inclusi Cantiere municipale e Autoparco), Protezione civile ed edilizia pericolante.

Anello, invece, come da lui stesso dichiarato, avrà le deleghe a Turismo, sport e impianti sportivi e Politiche giovanili. Dario Falzone di FdI perde Cantiere municipale e Autoparco, ceduti ad Alongi, e ottiene, come richiesto dai meloniani, Polizia municipale (ceduta dal sindaco) e Traffico (da Maurizio Carta). Anche Condono e abusivismo edilizio e Protezione civile cambiano proprietario, sottratti rispettivamente a Salvatore Orlando e Antonella Tirrito a favore di Alongi. In una nota il sindaco Lagalla ha ringraziato “il dottor Andrea Mineo e la dottoressa Sabrina Figuccia per l’impegno profuso e l’attività svolta sempre nell’interesse dell’Amministrazione e per il bene della città. Ai due nuovi assessori il mio augurio di buon lavoro, convinto che sapranno svolgere con entusiasmo e serietà il nuovo incarico. Nell’ambito degli avvicendamenti nella squadra di governo della città ho voluto procedere anche a una parziale redistribuzione delle deleghe, in particolare assumendo quella del Patrimonio, con l’obiettivo di seguire personalmente alcuni delicati dossier già avviati come, ad esempio, quello che riguarda lo stadio Renzo Barbera”.

E non è finita qui, perché la determina preannuncia “un’ulteriore valutazione, da effettuarsi entro 180 giorni”, quindi fra sei mesi, in occasione delle elezioni Europee di giugno 2024, nel caso in cui gli equilibri fra i partiti della coalizione di centrodestra dovessero cambiare e si rendesse necessario un altro aggiornamento delle deleghe o addirittura dei componenti della Giunta, innescando un nuovo valzer sul rimpasto.