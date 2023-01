Palermo, Lagalla “Intitoleremo strada a Biagio Conte”

Il primo cittadino presente nel giorno dei funerali del missionario laico morto la settimana scorsa dopo una lunga malattia

“Anche oggi, giorno dell’ultimo saluto a fratel Biagio Conte, la città è accorsa in Cattedrale per dare un abbraccio a uno dei simboli più luminosi di Palermo. L’impegno di tutti dovrà essere rivolto a non disperdere il suo messaggio e ad accompagnare l’azione della Missione Speranza e Carità che proseguirà nella sua opera anche dopo la scomparsa della sua guida”. Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla nel giorno dei funerali del missionario laico morto la settimana scorsa dopo una lunga malattia.

L’iniziativa dell’Amministrazione comunale

“A testimonianza di quanto sia forte la volontà di questa amministrazione – ha aggiunto – la giunta, all’unanimità, ha deciso di promuovere l’iter di intitolazione a Biagio Conte di un’area vicino alla Missione. Ho informato il prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, che ha mostrato apertura verso questa iniziativa del Comune e alla quale spetta emettere un provvedimento che anticipi l’intitolazione di una strada rispetto ai tempi ordinari. È un primo gesto affinché resti sempre vivo il ricordo di Biagio Conte”.