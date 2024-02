Palermo, mamma morta per overdose di chemio al Policlinico: niente carcere per il medico

L'ex primario sconterà la sua pena svolgendo servizi sociali

Nonostante i 4 anni e mezzo per falso ideologico e omicidio colposo, Sergio Palmeri, ex primario del reparto di Oncologia del Policlinico di Palermo non sconterà in carcere neanche un giorno. La triste vicenda riguarda la morte di Valeria Lembo, la giovane mamma di 34 anni malata di cancro che morì nel 2011 causa dose killer di chemioterapia. La colpa dell’ex primario fu di aver redatto la cartella clinica e di non aver preso atto del sovradosaggio 10 volte superiore del farmaco anti-tumorale. A stabilirlo è la Cassazione che ha rigettato il ricorso del procuratore generale della Corte d’appello. La sua pena il medico la sconterà svolgendo servizi sociali.

Sentenza definitiva

A decidere definitivamente è la prima sezione della suprema corte tenendo conto di due principi: “discrezionalità del giudice” del tribunale di Sorveglianza sull’idoneità della risocializzazione di un condannato e “congruità delle motivazioni”. Questa la linen pronta ad accogliere l’istanza di Palmeri a sua volta impugnata per l’appunto dal procuratore generale.