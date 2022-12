Palermo, si accende l’albero di Natale in piazza Politeama

L'abete alto 13 metri in arrivo dal Trentino in piazza Castelnuovo e le luminarie in via Libertà sono state donate dalla Camera di Commercio

È stato illuminato l’albero di Natale a pizza Politeama, a Palermo alla presenza della autorità: “Palermo da stasera ha il suo albero, ma ha anche la sua luce questa sera che adorna le strade principali – ha dichiarato Roberto Lagalla, sindaco di Palermo – abbiamo installato più alberi di Natale in diversi luoghi della città, si illumina per la prima volta anche lo Spasimo, ma quello che più mi interessa è che grazie alla collaborazione di Camera di Commercio Palermo ed Enna e Unioncamere è stato possibile realizzare tutto questo.

Coldiretti ha inoltre offerto degli spettacoli natalizi che secondo un calendario già definito quest’anno si svolgeranno per la prima volta in tutte le circoscrizioni. Non sarà un Natale che si festeggerà soltanto nel centro di Palermo, ma che riguarda tutti”.

Sonia Sabatino