Operazione straordinaria della Polizia municipale di Palermo

PALERMO – Gli agenti della Polizia municipale, sin dalle prime ore di ieri mattina, hanno eseguito un’operazione finalizzata al controllo del territorio, contrasto del degrado urbano e repressione della sosta selvaggia nella zona di corso Tukory-Stazione centrale. Numerose le sanzioni elevate per violazione del Codice della strada agli automobilisti indisciplinati, diversi i casi di rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata e giro di vite anche con i venditori ambulanti senza licenza, a cui è stata sequestrata la merce, e controlli alle attività commerciali.

“Nell’assumere l’oneroso incarico di comandante – ha dichiarato Angelo Colucciello – ero ben conscio di ciò che avrei trovato e che affronto con serenità e col bagaglio di esperienze. La Polizia municipale non può non rispondere fattivamente alle giuste esigenze dei cittadini, che chiedono soprattutto certezza delle regole e rispetto reciproco; si imposteranno i servizi in maniera tale da sfruttare al meglio le risorse disponibili, di modo che in ogni singola attività verrà coralmente applicata la legge in ogni sua sfumatura. Nell’intervento di via Tukory grande attenzione è stata posta nel controllo dei veicoli abbandonati o non in regola con l’assicurazione e si è controllato anche lo stato dell’igiene dei luoghi, facendo intervenire Rap per la rimozione dei rifiuti ingombranti individuati. Così il personale di polizia stradale è stato affiancato dai colleghi che si sono occupati di polizia urbana e commerciale e dagli specializzati in veicoli abbandonati, mentre il personale del gruppo che controlla la velocità/autovelox per questa mattina ha effettuato controlli sui veicoli elettrici e motocicli”.

“È mio intendimento – ha concluso il comandante Colucciello – continuare ad applicare questo modus operandi per concentrare le risorse e dare concreti riscontri ai nostri concittadini, a rotazione, in tutti gli ambiti urbani, non trascurando affatto le periferie e le borgate storiche marinare”.

Nell’operazione, che si è protratta per tutta la mattinata di ieri, le pattuglie intervenute (trenta agenti in tutto) hanno controllato ottanta veicoli ed elevato 31 verbali di contestazione. Sono stati emessi 103 avvisi di violazione per soste irregolari e 16 automobili sono state rimosse con il carro attrezzi. Sono state sanzionate autovetture che sostavano sui marciapiedi, in corrispondenza di intersezione stradale, in doppia fila, davanti ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti, sulle strisce pedonali, a cui si aggiungono altre 97 sanzioni rilevate con lo Street Control per analoghe infrazioni negli assi di scorrimento delle vie Lincoln, Oreto e Roma. Un motociclo è stato sottoposto a fermo amministrativo perché il conducente circolava senza casco, 11 automobilisti multati perché circolavano con revisione del veicolo scaduta, sette veicoli sono stati sequestrati perché non in regola con l’assicurazione. Non è stato tralasciato il controllo dei veicoli elettrici in transito: due hanno subito una sanzione di 591 euro per manomissioni o irregolarità. Un automobilista è stato sanzionato per guida senza patente, che prevede una multa di 5.000 euro e il fermo dell’autovettura, mentre un altro guidatore aveva la patente scaduta. Sette automobilisti circolavano senza indossare la cintura: hanno subito una sanzione di 83 euro e la decurtazione di cinque punti dalla patente; sono state interrogate le banche dati per verificare se gli automobilisti avessero già in passato commessa analoga infrazione (in questo caso è prevista la sospensione della patente da uno a tre mesi). Rinvenuti, inoltre, due veicoli in presumibile stato di abbandono, per i quali sono stati avviati i necessari accertamenti.

Per quanto riguarda i controlli commerciali, sono state verificate sei attività economiche a posto fisso: in una è stata rilevata irregolarità nella Dia sanitaria, un’altra è stata sanzionata per indebita occupazione di suolo pubblico, risultando le altre quattro in regola; continueranno in ogni caso, nei prossimi giorni, i controlli amministrativi. Sono stati sequestrati 350 kg di frutta a un ambulante abusivo e subito devoluti a un’associazione caritatevole (in questa occasione Biagio Conte) e numerosi pezzi di abbigliamento (cappellini, sciarpe in prevalenza).

“Rap Spa – hanno sottolineato dalla Polizia municipale – ha prestato la propria preziosa collaborazione: dopo aver ultimato lo sgombero di ingombranti e materassi in appoggio ad altra operazione di decoro urbano, portata avanti dalla Polizia Municipale e dai Carabinieri nella zona di piazza Kalsa-Porta dei Greci, il personale della società partecipata, in ausilio alle attività poste in essere in via Tukory ha provveduto a sgomberare numerosi mobili e ingombranti che giacevano all’altezza della villetta Vitocolonna per ridare decoro al sito”.

La presenza in piazza Giulio Cesare dell’Ufficio mobile dell’Autovelox, che stava lavorando in appoggio alle pattuglie di Polizia stradale, ha consentito di dare assistenza a diversi cittadini, in prevalenza anziani, che si sono avvicinati per chiedere informazioni.