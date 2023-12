Palermo, “centro storico come il far west”: a Piazza Bologni esercizi nel mirino dei ladri

In corso le indagini dei carabinieri, che stamattina hanno anche condotto i rilievi e acquisito alcuni filmati.

I commercianti della zona del centro di Palermo ne hanno fin sopra i capelli. “Quì è come stare nel far west”. A pochi giorni dai sette colpi di pistola sparati per aria, tra il fuggi fuggi generale in via Isidoro La Lumia (zona Libertà), continuano, senza sosta, gli episodi deprecabili. In piazza Bologni, suggestiva area che sia affaccia sul corso Vittorio Emanuele, dei ladri hanno prima provato a scassinare la porta del ristorante “I Cucci” senza riuscirvi per poi cambiare obiettivo introducendosi all’interno del “bar Liberty”. Tutto ciò – come riporta PalermoToday – nello spazio tra le 3.30 e le 4 della notte scorsa.

Ennesimo furto con “spaccata”

Ad entrare in azione, come testimoniato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, due soggetti. Si tratta dell’ennesimo furto con “spaccata”, con i malviventi che hanno provato a rompere il vetro dell’ingresso di uno dei due esercizi trafugando il registratore di cassa, alcune bottiglie di vino e liquori. I danni per entrambe le attività ammontano a qualche migliaia di euro. In corso le indagini dei carabinieri, che stamattina hanno anche condotto i rilievi e acquisito alcuni filmati.