Palermo, ponte Bailey sull’Oreto, in arrivo nuovi interventi

Ieri un’iniziativa dei rappresentanti del M5s per chiedere una rapida messa in sicurezza e l’installazione di un’ulteriore struttura. Intanto si provvederà a circoscrivere il problema causato da una recente voragine

PALERMO – Un intervento straordinario di manutenzione per il ponte Bailey sul fiume Oreto, che collega due tratti della via Guadagna. È quanto chiesto al Comune per riportare la viabilità alla normalità.

Ponte Bailey, una voragine si è aperta sull’asfalto

Dopo i lavori di manutenzione del passato, che hanno interessato la struttura, nei giorni scorsi una voragine si è aperta sull’asfalto e la strada è stata chiusa al traffico. Dalla voragine, segnalata alle autorità competenti dai cittadini, era possibile scorgere il fiume. L’interruzione della circolazione ha creato ingorghi con macchine incolonnate nelle strade limitrofe e clacson impazziti, che hanno sottolineato le proteste degli automobilisti, stanchi di assistere alle limitazioni che ormai avvengono a singhiozzo, a causa del grosso volume di transito di mezzi che hanno fatto collassare l’asfalto.

Nell’aprile dello scorso anno automobilisti e pedoni hanno dovuto affrontare la chiusura del ponte per un paio di giorni per un intervento di manutenzione della sede stradale. E in passato il viadotto è stato oggetto di lavori di consolidamento.

Grande preoccupazione hanno espresso i consiglieri del gruppo Movimento 5 stelle, che ieri si sono recati sul luogo per sollecitare un intervento immediato dell’Amministrazione in termini di sicurezza e scorrimento del traffico, anche in vista dei lavori sul ponte Oreto. “Insieme al gruppo territoriale Sud Palermo del Movimento 5 stelle – ha detto Antonino Randazzo, capogruppo dei pentastellati – abbiamo fatto un sit-in per denunciare la scarsa manutenzione del ponte Bailey alla Guadagna e chiederne una manutenzione straordinaria”.

E ha aggiunto: “Inoltre chiediamo all’Amministrazione comunale di attivarsi per valutare la realizzazione di un secondo Ponte Bailey per creare un doppio senso di marcia, anche in vista dei lavori sul ponte Oreto di via Oreto”.

Sul posto con Randazzo erano presenti anche Saverio Bruschetta, consigliere della III Circoscrizione, e Marianna Ruggeri, referente del gruppo territoriale Palermo Sud M5s.

Il Comune corre ai ripari

Intanto il Comune sembra essere pronto a correre ai ripari: “Gli operai sono intervenuti sul ponte Bailey lungo il fiume Oreto – ha detto Giuseppe Mancuso, vice presidente vicario del Consiglio comunale e componente del gruppo Lavoriamo per Palermo – per cercare di circoscrivere il problema causato dalla voragine. Sicuramente però occorre una manutenzione straordinaria”.

“Il Comune – ha concluso – sta predisponendo un piano a cura dell’Ufficio Lavori pubblici. La problematica non è sottovalutata, gli uffici sono in attività. È chiaro che i lavori vanno programmati per creare meno disagi possibili alla cittadinanza”.