Palermo, pugni al volto dell’autista del bus che lo invita a scendere al capolinea: denunciato

Il dipendente dell'Amat è stato medicato al pronto soccorso del Policlinico

Notte di violenza al capolinea di piazza Indipendenza a Palermo. Un dipendente dell’Amat ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari dopo che un uomo, descritto come una persona di colore di circa 30-35 anni, lo ha colpito al volto prima con uno zaino poi con i pugni. A scatenare la furia del passeggero l’invito da parte dell’autista a scendere dal mezzo, che sarebbe dovuto ripartire dopo 20-25 minuti, vista l’urgenza di andare in bagno. Soccorso dai sanitari, l’uomo è stato trasportato al pronto socorso del Policlinico dove gli sono stati rilevati danni alla testa e al viso. Medicato con punti di sutura è stato poi dimesso.

La denuncia

L’episodio è stato denunciato ai carabinieri che adesso indagano su quanto accaduto. Secondo una prima versione l’autista sarebbe finito per terra, poi, rialzatosi sanguinante è sceso dal bus per chiamare il 112. Nel frattempo l’aggressore ha fatto perdere le proprie tracce. In poco tempo sono arrivati i carabinieri e i sanitari che hanno accompagnato l’uomo al Policlinico.