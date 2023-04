Palermo: ruba la borsa a una donna e la trascina per alcuni metri, arrestato

Nei suoi confronti è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Sarebbe un uomo di 30 anni l’autore di una rapina compiuta in via Scoto, nel quartiere Zisa di Palermo. La vittima è stata sorpresa alle spalle e trascinata per alcuni metri dal suo assalitore che, a bordo di uno scooter, le ha rubato la borsa. L’uomo è stato rintracciato dagli agenti nei pressi di un casolare abbandonato di via Pitrè dove aveva cercato di nascondersi alle ricerche dei poliziotti.

Scooter rubato

Tolti gli abiti usati per la rapina, l’uomo stava già preparando le valigie per fuggire. Dato il pericolo di fuga, nei suoi confronti è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Il presunto rapinatore dovrà rispondere anche del reato di ricettazione. Questo perchè lo scooter usato per la rapina, e poi abbandonato in via Pitrè, è risultato rubato.