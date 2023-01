Palermo, scomparsa nel nulla: anche “Chi l’ha visto” cerca Rossella D’Angelo

Rosa Maria D'Angelo è scomparsa nella notte tra il 22 e il 23 dicembre. La sua borsa è stata ritrovata su una panchina del lungomare di Mondello

Indossava un piumino blu e un jeans color amaranto quando Rossella D’Angelo, palermitana che abita in via XX settembre, si è allontanata da casa e non ha più fatto ritorno. Era la notte tra il 22 e il 23 dicembre 2022. Maria Rosa, nome all’anagrafe della 65enne, intorno a mezzanotte avrebbe chiamato un autista privato che, interrogato, avrebbe detto di averla lasciata a Valdesi in viale delle Palme a mezzanotte e mezzo. Anche se la sua borsa con il cellulare, i soldi e gli oggetti personali ancora dentro, è stata ritrovata il giorno dopo molto più avanti, su una panchina del lungomare di Mondello.

Cosa ne è stato di Rossella?

Le ricerche, coordinate dalla Prefettura di Palermo, hanno messo in azione un grande dispiegamento di forze pur mantenendo uno stretto riserbo sulla vicenda. In mare, dove è stata cercata con imbarcazioni e sommozzatori, e nella zona dell’addaura, di Mondello, di Capo Gallo, all’interno del parco della Favorita e a Monte Pellegrino con uomini e l’ausilio di droni. Ma senza risultati. La donna, che nella sua vita ha fatto l’attrice di teatro e che era titolare di un negozio di arredamento a Pantelleria, soffre saltuariamente di depressione; soprattutto da quando, qualche anno fa, è morta la sorella a cui era molto legata. Gli unici parenti che le sono rimasti sono un nipote, attore anche lui che vive a Roma, e il cognato.

Adesso Rossella sembra essere scomparsa nel nulla. Il timore è che possa aver fatto un gesto “estremo” o che qualcuno possa averle fatto del male.

Del caso di Rossella si sta occupando anche Chi l’ha visto

Intanto anche la storica trasmissione “Chi l’ha visto” ha iniziato ad occuparsi della misteriosa scomparsa di Rossella D’Angelo. Un video appello degli amici più cari e del nipote, registrato nei giorni scorsi, andrà in onda mercoledì su Rai tre.