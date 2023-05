Palermo, scoperte due piantagioni indoor di marijuana a Brancaccio

La polizia ha trovato un laboratorio per coltivazione indoor di piante di cannabis all'interno di un magazzino

Scoperte due piantagioni di marijuana nel quartiere Brancaccio di Palermo. In via Fichidindia, la polizia ha trovato un laboratorio per la coltivazione indoor di piante di cannabis, 244, all’interno di un magazzino allestito con impianti di areazione e climatizzazione, con un sistema di illuminazione e di ventilazione temporizzata. Accertato anche l’allaccio abusivo alla rete elettrica. Le piante di cannabis e tutto il materiale per la coltivazione sono stati sequestrati e l’utilizzatore del magazzino è stato posto agli arresti domiciliari. Dovrà rispondere di coltivazione e produzione di sostanza stupefacente ed è anche stato denunciato per furto di energia elettrica.

La seconda piantagione di marijuana in via Giafar

La seconda piantagione è stata scoperta in un appartamento di una palazzina in via Giafar dove, nella dependance di due locali, era stata allestita una serra artigianale con dieci piante di marijuana. A garantire un perfetto microclima per le piante, un meccanismo di illuminazione composto da pannelli riflettenti, aeratori e ventilatori. Anche in questo caso, piante e materiale connesso alla produzione dello stupefacente sono state sequestrate e il proprietario denunciato per il reato di reato di coltivazione e produzione di sostanza stupefacente.