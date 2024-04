Palermo, la scuola Franchetti verso la riapertura

Si è svolto ieri un sopralluogo nel cantiere dell’Istituto, che ha confermato i tempi di consegna. Sarà restuita entro l’anno, più funzionale e a basso impatto ambientale

PALERMO – Lavori conclusi entro l’anno per assicurare alle famiglie del capoluogo siciliano un istituto rinnovato, a basso impatto ambientale e pienamente funzionante. Si è svolto ieri mattina un sopralluogo istituzionale nel cantiere della scuola Franchetti di via Amedeo d’Aosta e per l’occasione la delegazione guidata dall’assessore all’Edilizia scolastica del Comune, Aristide Tamajo, ha confermato i tempi di consegna previsti.

I lavori presso la scuola Franchetti procedono in modo spedito

“I lavori – ha affermato il rappresentante della Giunta – procedono in modo spedito, con la presenza giornaliera di maestranze all’interno del cantiere. Stiamo lavorando per definire la procedura dell’affitto del ramo d’azienda che ci permetterà di imprimere un’ulteriore accelerazione grazie a un completo affidamento dei lavori a Ennegi service. Siamo convinti di avere imboccato la strada giusta per restituire la scuola Franchetti a un territorio che è rimasto per tanti anni penalizzato dall’assenza di questo presidio didattico e stiamo insistendo affinché i lavori vengano ultimati prima del 31 dicembre 2024, cioè la data indicata dall’impresa costruttrice per la chiusura del cantiere”.

Sarà una scuola bella, funzionale, ecologica

“Il sopralluogo – ha commentato la dirigente Maria Teresa Cannistraro – è stato un momento di grande soddisfazione e insieme di compiacimento: sarà una scuola bella, funzionale, ecologica e continuerà a svolgere nel quartiere il ruolo di presidio culturale e sociale che ha avuto nel passato. Devo riconoscere l’impegno dell’Amministrazione nel riavviare un’impresa che sembrava perduta, e soprattutto attribuire grande plauso all’assessore Tamajo che ha raccolto con pazienza le preoccupazioni di questa dirigenza e di tutti i docenti, e con determinazione ha sostenuto e spronato la ripresa dei lavori”.

“Dopo tanto buio – ha concluso il consigliere comunale Pasquale Terrani – finalmente si vede un po’ di luce. Per il territorio, la Franchetti ha rappresentato un’istituzione prestigiosa e continuerà a essere un fiore all’occhiello di cultura e di prospettiva per i giovani studenti”.