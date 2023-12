Palermo, sei arresti per corruzione: tra loro anche un carabiniere

Per tutti gli indagati disposta la misura di custodia cautelare in carcere

Questa mattina i Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, nei confronti di 6 indagati, ritenuti responsabili – a vario titolo – del reato di corruzione.

Rapporto corruttivo

L’attività d’indagine, condotta dal personale della Compagnia di Palermo – San Lorenzo e coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha consentito di acquisire un grave quadro indiziario, sostanzialmente recepito nel provvedimento cautelare, circa la sussistenza di un rapporto corruttivo, consolidatosi nel tempo, tra un militare dell’Arma e gli altri 5 destinatari del provvedimento, tutti già noti alle cronache, dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti.

La talpa

L’azione investigativa, portata avanti da gennaio a ottobre scorso, ha fatto emergere come il militare avrebbe rivelato ai coindagati informazioni su indagini in corso, ottenendo in cambio imprecisate somme di denaro. Per tutti gli indagati, due dei quali già ristretti agli arresti domiciliari per altri reati, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere.